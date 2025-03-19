В Братске СК завел дело из-за нападения собаки на 3-летнего мальчика

В Братске на мать с сыном напали бродячие собаки. Ужасающие события произошли 17 марта на улице Обручева. Один пес успел укусить 3-летнего ребенка из-за чего ему потребовалась помощь врачей. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области.