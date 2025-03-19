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В Братске СК завел дело из-за нападения собаки на 3-летнего мальчика

Бродячие псы напали на женщину с сыном 17 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске на мать с сыном напали бродячие собаки. Ужасающие события произошли 17 марта на улице Обручева. Один пес успел укусить 3-летнего ребенка из-за чего ему потребовалась помощь врачей. Об этом КП-Иркутск сообщили в СУ СКР Иркутской области.

— По данному факту следственным отделом по городу Братску СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. Во время расследования следователи дадут правовую оценку действиям работников администрации и организации, которая отвечает за отлов.