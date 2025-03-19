Мошенники обманывают нижегородцев с помощью их детей

Детская поликлиника № 39 Нижнего Новгорода напоминает, что врачи выстраивают коммуникацию со школьниками через их классных руководителей. Кроме того, сотрудники поликлиники могут позвонить пациентам, однако они не запрашивают кодов и персональных данных.