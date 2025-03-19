Мошенники обманывают нижегородцев с помощью их детей

Мошенники пытаются получить личные данные нижегородцев через их детей. Об этом рассказал главред МИА «Стационар пресс» Алексей Никонов в своем телеграм-канале.
Согласно информации, мошенники звонят детям и приглашают на профосмотр в поликлинику, но перед этим просят назвать четырехзначный код. Таким образом, мошенники хотят получить доступ к аккаунту на Госуслугах родителей.
Детская поликлиника № 39 Нижнего Новгорода напоминает, что врачи выстраивают коммуникацию со школьниками через их классных руководителей. Кроме того, сотрудники поликлиники могут позвонить пациентам, однако они не запрашивают кодов и персональных данных.