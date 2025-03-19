Дело в отношении экс-министра Бекетаева направили в суд

«Завершено досудебное расследование в отношении экс-министра Бекетаева и других лиц по факту мошенничества, хищения в особо крупном размере, незаконного участия в предпринимательской деятельности. 3 марта уголовное дело направлено в суд», — заявил представитель Антикора.
Дело Бекетаева
Экс-министра юстиции задержали в октябре 2023 года. В Антикоре сообщали, что Марат Бекетаев задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
«Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству», — поясняли тогда в агентстве.
В июле прошлого года стало известно, что расследование в отношении бывшего министра завершено. Стороны перешли к ознакомлению с материалами дела.
Позже в ведомстве проинформировали, что Бекетаева подозревают не в злоупотреблении должностными полномочиями, а в хищении бюджетных средств в особо крупном размере, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности.
В октябре прошлого года стало известно, что дело Бекетаева имеет гриф «Секретно».
«Дела имеют гриф “Секретно”, потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили (не по назначению — прим. ред.) и не находили своего решения, (растрачивались — прим. ред.) не в пользу республики — соответствующие расследования сейчас проводятся. Дела засекреченные», — пояснили в Антикоре.
Напомним, что Марат Бекетаев возглавлял министерство юстиции Казахстана с 2016 по 2022 год. После ухода с поста министра он был назначен советником главы правительства.