Дело в отношении экс-министра Бекетаева направили в суд

«Дела имеют гриф “Секретно”, потому что арбитражные вещи, когда миллионы долларов уходили (не по назначению — прим. ред.) и не находили своего решения, (растрачивались — прим. ред.) не в пользу республики — соответствующие расследования сейчас проводятся. Дела засекреченные», — пояснили в Антикоре.