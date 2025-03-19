«Просила сына вызвать скорую, но он отказался». В Минске пьяный мужчин избил 84-летнюю мать, возмутившись приходом участкового

Пьяный минчанин избил и угрожал убийством 84-летней матери из-за участкового. Подробности озвучили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района, пишет агентство «Минск-Новости».
Говорится, что 59-летний житель Минска проживает вместе со своей 84-летней матерью в двухкомнатной квартире, которая расположена на улице Денисовской. Отмечается, что между сыном и матерью часто возникали конфликты из-за пристрастия мужчины к алкогольным напиткам.
Отмечается, что в один из дней к ним пришел участковый. Он интересовался самочувствием пенсионерки и интересовался, не обижает ли ее сын, так как ранее он привлекался к административной ответственности.
Сказано, что приход участкового возмутил пьяного минчанина. Он решил, что мать сама его вызвала и начал угрожать ей убийством. После этого фигурант стал душить, несколько раз ударил по лицу и разбил нос пожилой женщине.
После случившегося пенсионерка позвонила внучке и обо всем ей рассказала. Услышав разговор, мужчина выхватил из рук телефон, бросил его на пол — мобильный разбился. Пожилая женщина просила сына вызвать ей скорую, так как плохо себя чувствовала, однако он ответил отказом.
«Также он не выпускал ее из квартиры, когда минчанка хотела обратиться за помощью к соседям», — сказано в сообщении.
Отмечается, что с переломом носа и черепно-мозговой травмой пожилую женщину доставили в больницу. В отношении фигуранта было заведено уголовное дело. Заместитель прокурора Ленинского района Александр Мазаник уточнил, что минчанину было предъявлено обвинение по части 2 статьи 149 Уголовного кодекса — угроза убийством, причинением тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества.
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