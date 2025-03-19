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Застройщика в Ростове заподозрили в мошенничестве на 87 млн рублей

В Ростове застройщика арестовали за мошенничество на 87 млн рублей, следствие еще ведется.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону одного из застройщиков заподозрили в мошенничестве на 87 млн рублей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следователи считают, что с 2023 по 2025 годы директор строительной организации заключил договоры на возведение частных домов, но свои обязательства так и не выполнил. В итоге люди потеряли свои сбережения.

— Подозреваемый уже задержан, ему предъявили обвинение и утвердили домашний арест, — отметили в СК.

Сейчас следствие еще ведется, уточняются обстоятельства преступления.