В Хабаровске огнеборцы спасли отца с двумя детьми из горящей квартиры

19 марта в Хабаровске вспыхнуло пламя в пятиэтажном доме на улице Трамвайной. Сообщение о пожаре поступило около полудня.
Пожар начался на втором этаже, на лестничной площадке, где загорелся электрощиток. Огонь распространился на квартиру и охватил домашние вещи в прихожей. В момент возгорания в квартире находился отец с двумя детьми, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно помогли эвакуироваться жителям, а также вывели семью на улицу с помощью спасательных устройств.
Пожар потушили, пострадавших нет.