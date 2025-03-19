В Хабаровске огнеборцы спасли отца с двумя детьми из горящей квартиры

Пожар начался на втором этаже, на лестничной площадке, где загорелся электрощиток. Огонь распространился на квартиру и охватил домашние вещи в прихожей. В момент возгорания в квартире находился отец с двумя детьми, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.