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В Хабаровске огнеборцы спасли отца с двумя детьми из горящей квартиры

19 марта в Хабаровске вспыхнуло пламя в пятиэтажном доме на улице Трамвайной.

Источник: AP 2024

19 марта в Хабаровске вспыхнуло пламя в пятиэтажном доме на улице Трамвайной. Сообщение о пожаре поступило около полудня.

Пожар начался на втором этаже, на лестничной площадке, где загорелся электрощиток. Огонь распространился на квартиру и охватил домашние вещи в прихожей. В момент возгорания в квартире находился отец с двумя детьми, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Прибывшие на место огнеборцы незамедлительно помогли эвакуироваться жителям, а также вывели семью на улицу с помощью спасательных устройств.

Пожар потушили, пострадавших нет.