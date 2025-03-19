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Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки

Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки по коммуналке.

Источник: РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 мари- РИА Новости. Жительницу Петербурга обвиняют в том, что она наняла киллера для убийства соседки по коммунальной квартире, преступление было предотвращено, сообщает городской главк СК РФ.

«Следственным отделом по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п.»з’ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству по найму)", — сообщает пресс-служба.

По данным следствия, женщина 8 марта, имея умысел на убийство по найму своей соседки по коммунальной квартире, нашла исполнителя, но он сообщил о готовящемся преступлении в правоохранительные органы.

«В период с 8 по 13 марта злоумышленница несколько раз встречалась с предполагаемым исполнителем убийства, передала ему денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей и указала на потерпевшую. Данные встречи проходили под контролем оперативных служб», — рассказали в главке.

В коммунальной квартире проведен обыск, подозреваемая задержана, ей предъявлено обвинение.