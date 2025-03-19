Жительница Петербурга наняла киллера для убийства соседки

«В период с 8 по 13 марта злоумышленница несколько раз встречалась с предполагаемым исполнителем убийства, передала ему денежное вознаграждение в размере 70 тысяч рублей и указала на потерпевшую. Данные встречи проходили под контролем оперативных служб», — рассказали в главке.