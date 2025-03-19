В Пермском крае полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем автомобиля Chevrolet Niva в Прикамье, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Инцидент произошёл 16 марта, однако рассказали о нём в полиции 19 марта. Погоню пришлось устроить в Гремячинске, где водитель Chevrolet Niva не отреагировал на сигнал сотрудников Госавтоинспекции, которые останавливали машину для проверки документов. Вместо этого мужчина только увеличил скорость, пытаясь уйти от правоохранителей.
«Включив проблесковые маячки и специальные звуковые сигналы, автоинспекторы организовали преследование нарушителя. Тот, стараясь оторваться от стражей правопорядка, стал совершать опасные манёвры, а затем выехал на автодорогу Кунгур — Соликамск. К погоне подключился ещё один экипаж сотрудников ДПС», — рассказали подробности погони в ГУ МВД по Пермскому краю.
Во время преследования правоохранители неоднократно повторяли требования об остановке. Однако автомобилист продолжил игнорировать обращения даже после предупредительного выстрела. В итоге одному из полицейских пришлось начать стрельбу по колёсам машины, уходившей от правоохранителей.
«В результате на 160-м км той же трассы преследуемая машина была остановлена, а её водитель задержан. Им оказался житель Гремячинска 1986 года рождения. По внешним признакам мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», — рассказали в полиции.
Во время прохождения освидетельствования алкотестер показал, что в выдыхаемом мужчиной воздухе присутствует 1,04 мг/л этилового спирта. Но, несмотря на это, водитель не согласился с показателями и отказался проходить освидетельствование в медицинском учреждении.
«Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и составили в отношении него несколько административных протоколов. Его внедорожник был помещён на специализированную стоянку», — уточнили в ГУ МВД по Пермскому краю.