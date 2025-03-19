В Пермском крае полиция устроила погоню со стрельбой за пьяным водителем

Инцидент произошёл 16 марта, однако рассказали о нём в полиции 19 марта. Погоню пришлось устроить в Гремячинске, где водитель Chevrolet Niva не отреагировал на сигнал сотрудников Госавтоинспекции, которые останавливали машину для проверки документов. Вместо этого мужчина только увеличил скорость, пытаясь уйти от правоохранителей.