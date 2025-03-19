В Братске собаки напали на женщину с ребенком

ИРКУТСК, 19 мар — РИА Новости. В Братске беспризорные собаки напали на женщину и трехлетнего ребенка, мальчику потребовалась медицинская помощь, сообщило СУ СК по Иркутской области.
«В городе Братске на улице Обручева на женщину с сыном напали несколько бродячих собак, одна из которых укусила трехлетнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь», — уточнили в ведомстве.
Заведено уголовное дело о халатности.
Иркутская областная прокуратура, в свою очередь, сообщила, что после оформления необходимых документов рассмотрят вопрос об обращении в суд с исковым заявлением о компенсации морального вреда после нападения животного.