В Нижнем Тагиле задержали дерзких южан, избивавших горожан на улицах

Нижний Тагил постепенно возвращает себе «почетный статус» одного из самых криминальных городов, которое он носил в «лихие 90-е годы».
Несколько месяцев на улицах уральского города орудовала группа дерзких южан, которые безнаказанно избивала местных жителей среди бела дня. Теперь полиция наконец-то задержала беспредельщиков. Об этом пишет портал «ФедералПресс».
В феврале 2025 года южане попали в ДТП, и в ожидании автоинспекторов набросились на людей из второй машины, жестоко избив их прямо на дороге. Мужчина получил серьезные травмы головы и шеи. Но тогда нападавших никто задерживать не стал.
Через несколько дней южане, почувствовал абсолютную безнаказанность, стали прямо на улицах избивать прохожих, один их которых серьезно пострадал. Только после этого бандитов начали искать, возбудив в отношении них уголовные дела.
— Всех, кто опознал в них своих обидчиков, просят обратиться с заявлениями в отделы полиции по месту жительства либо в дежурную часть МУ МВД России «Нижнетагильское», — рассказывают в полиции.
Отметим, что Нижний Тагил — город, где находится одно из ключевых оборонных предприятий страны, где регулярно бывает президент Владимир Путин, и где, к сожалению, регулярно нарушают закон выходцы из южных республик.