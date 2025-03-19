Сразу два района Ростова остались без водоснабжения

Информацию об этом сообщили в департаменте ЖКХ.
Первая авария зафиксирована на водопроводной сети на проспекте Соборном. Отсутствие воды затронуло дома, расположенные в районе улиц Семашко и Буденновского проспекта, а также Красноармейской и Максима Горького. Ориентировочное время завершения ремонтных работ и возобновления подачи воды — 14:00.
Второй прорыв случился на трубопроводе по улице Шеболдаева. Без воды остались жилые здания на улицах Немировича-Данченко, Шеболдаева, Подъездной и Ларина. Восстановление водоснабжения для жителей этих районов запланировано к 18:00.
Власти рекомендуют горожанам создать запасы питьевой и технической воды для различных бытовых потребностей.