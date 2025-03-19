Сразу два района Ростова остались без водоснабжения

Первая авария зафиксирована на водопроводной сети на проспекте Соборном. Отсутствие воды затронуло дома, расположенные в районе улиц Семашко и Буденновского проспекта, а также Красноармейской и Максима Горького. Ориентировочное время завершения ремонтных работ и возобновления подачи воды — 14:00.