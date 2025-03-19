Дело сектантов, обвиняемых в убийстве девочки, передали в суд Новосибирска

Правоохранители считают, что с 14 по 17 июня 2024 года семейная пара присматривала за девочкой пока её мать была в командировке. По версии следователей, обвиняемые не кормили ребёнка, издевались, били, ставили на крапиву. Портал со ссылкой на знакомых пишет, что таким образом взрослые «изгоняли из девочки дьявола». Трагедия произошла в селе Каменка. Супругов отправили в СИЗО.