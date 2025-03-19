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Дело сектантов, обвиняемых в убийстве девочки, передали в суд Новосибирска

По версии следствия, супруги присматривали за дочерью знакомой и издевались над ней.

В Новосибирский областной суд направлено уголовное дело в отношении супругов, которых обвиняют в истязании и убийстве 10-летней дочери знакомой. Информацию передаёт «Сиб.фм».

Правоохранители считают, что с 14 по 17 июня 2024 года семейная пара присматривала за девочкой пока её мать была в командировке. По версии следователей, обвиняемые не кормили ребёнка, издевались, били, ставили на крапиву. Портал со ссылкой на знакомых пишет, что таким образом взрослые «изгоняли из девочки дьявола». Трагедия произошла в селе Каменка. Супругов отправили в СИЗО.