В Багратионовском районе произошло ДТП с пострадавшей

По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ауди», не выбрала безопасную скорость движения и нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. На 2-м километре трассы (80 метров) автомобиль съехал в левый кювет.