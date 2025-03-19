В Багратионовском районе произошло ДТП с пострадавшей

Инцидент произошел 18 марта около 18:20 на автодороге «Пограничное-Долгоруково» в районе поселка Чапаево.
По предварительным данным, 50-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Ауди», не выбрала безопасную скорость движения и нарушила правила расположения транспортного средства на проезжей части. На 2-м километре трассы (80 метров) автомобиль съехал в левый кювет.
В результате аварии водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована.
Причинами ДТП стали несоответствие скорости дорожным условиям и нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части.