Осуждены участники свердловской ОПГ, похитившие 6 млн рублей

В суде доказано, что участники ОПГ в 2020 году на автоматических автозаправочных станциях Екатеринбурга оплачивали заправку автомобилей топливом при помощи банковских карт, которые были эмитированы на имена других лиц. Последние не знали о преступной деятельности.
Злоумышленники умышленно выполняли действия по подмене расчетных счетов, которые приводили к предоставлению банком технического овердрафта. Ущерб кредитным учреждениям составил свыше 6 млн рублей.
Двум злоумышленникам суд назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, третьему — 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.
«МК-Урал» ранее писал, что двух жителей Екатеринбурга 1973 и 1983 годов рождения обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2022 по 2024 год участники ОПГ похитили 10 автомобилей Кио Рио. Они их разбирали их на запчасти, которые затем продавали. Ущерб составил 13,5 млн рублей.