Осуждены участники свердловской ОПГ, похитившие 6 млн рублей

В суде доказано, что участники ОПГ в 2020 году на автоматических автозаправочных станциях Екатеринбурга оплачивали заправку автомобилей топливом при помощи банковских карт, которые были эмитированы на имена других лиц. Последние не знали о преступной деятельности.