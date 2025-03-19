Следком расследует ЧП с пострадавшими при пожаре в Комсомольске

В Хабаровском крае следственный комитет проводит проверку сведений, опубликованных в соцсетях, о травмировании людей в ходе тушения пожара в частном гараже в Комсомольске-на-Амуре, сообщает hab.aif.ru.
По предварительным данным, 19 марта 2025 года во время ликвидации возгорания произошел хлопок паров бензина. В результате пострадал хозяин гаража, а также несколько пожарных. Их травмы не представляют угрозы для жизни, им оказана медицинская помощь.
Следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СК России по Хабаровскому краю и ЕАО проводится процессуальная проверка, прокомментировала официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.
В рамках неё назначены следственные и иные процессуальные действия для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки будет принято законное процессуальное решение. Ход проверки также находится на контроле прокуратуры, сообщает Прокуратура Хабаровского края.
Надзорное ведомство следит за установлением причин пожара, а также за соблюдением законодательства при проведении процессуальных действий.