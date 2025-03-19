Массовую драку возле ТЦ расследуют в Приморье

Сейчас в социальных сетях распространяется информация о драке возле торгового центра в Большом Камне, сопровождаемая видеозаписью с камеры видеонаблюдения, и полиция снова взялась за этот инцидент. Предположительно, повздорили две пьяные компании молодых людей. Некоторые пытались разнимать дерущихся, но безрезультатно. Одного из участников потасовки, судя по видео, избили до бессознательного состояния. (И возникает вопрос, почему никто не обратился в больницу, если только речь не о халатности самих медиков, решивших не сообщать в полицию о том, что у поступившего в приёмный покой пациента имеются травмы явно криминального характера).