Известный учёный Паутов погиб на горнолыжном курорте «Губаха» в Прикамье

Сайт perm.aif.ru связался с пресс-службой горнолыжного курорта «Губаха», чтобы прояснить обстоятельства гибели Юрия Паутова. Однако там ответили, что пока не комментируют ситуацию, так как не обладают полной информацией о случившемся — пояснения смогут дать после того, как директор курорта, общавшийся с правоохранительными органами, предоставит данные о происшествии в пресс-службу.