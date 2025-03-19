Известный учёный Паутов погиб на горнолыжном курорте «Губаха» в Прикамье

Эколог, известный учёный Юрий Паутов из Республики Коми погиб на горнолыжном курорте «Губаха» в Пермском крае, сообщает «Комиинформ».
Трагический случай произошёл 19 марта. Информацию о гибели известного эколога и учёного подтвердила изданию его супруга Наталья Паутова. Подробности происшествия не уточняются.
Сайт perm.aif.ru связался с пресс-службой горнолыжного курорта «Губаха», чтобы прояснить обстоятельства гибели Юрия Паутова. Однако там ответили, что пока не комментируют ситуацию, так как не обладают полной информацией о случившемся — пояснения смогут дать после того, как директор курорта, общавшийся с правоохранительными органами, предоставит данные о происшествии в пресс-службу.
Отдыхающие на горнолыжном курорте «Губаха» сообщили в общем чате, что видели только, что «кто-то столкнулся на склоне», но не поняли, что именно там произошло.
Юрию Паутову было 69 лет. Он учился в школе в Перми, а в 1977 году уехал жить и работать в Республику Коми. Он работал в УрО РАН. Активно занимался научной деятельностью, а также разрабатывал экологические маршруты.
Сайт perm.aif.ru опубликует комментарий горнолыжного курорта «Губаха», как только его предоставят сотрудники пресс-службы.