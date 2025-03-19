Инкассаторская машина сбила школьника в Хабаровском крае

ДТП произошло в 15:18 в районе дома № 26. Водитель «ГАЗ-Контакта» не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. На записи с видеорегистратора видно, что другая машина на правой полосе пропустила пешехода, но инкассаторский автомобиль продолжил движение.