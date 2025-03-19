Инкассаторская машина сбила школьника в Хабаровском крае

В Комсомольске на улице Орловская днем 15-летний школьник попал под колеса инкассаторского автомобиля. Водитель не уступил дорогу на пешеходном переходе. Подросток получил травму головы и проходит амбулаторное лечение. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
ДТП произошло в 15:18 в районе дома № 26. Водитель «ГАЗ-Контакта» не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. На записи с видеорегистратора видно, что другая машина на правой полосе пропустила пешехода, но инкассаторский автомобиль продолжил движение.
«Школьника доставили в больницу, где диагностировали травму головы. По словам подростка, он ничего не помнит — только удар и шок», — рассказали в Госавтоинспекции Комсомольска.
Водитель признал свою вину. Он рассказал, что торопился и не заметил пешехода.