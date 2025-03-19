Пенсионер едва не устроил смертельную аварию на трассе Тюмень — Омск

Пенсионер находился за рулем «Тойоты» и планировал совершить обгон нескольких фур. В это время по встречной полосе ехала другая машина. Вместо того, чтобы сбавить скорость и уйти «в карман», водитель продолжил обгон, тем самым создавая опасную ситуацию на дороге.