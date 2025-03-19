Пенсионер едва не устроил смертельную аварию на трассе Тюмень — Омск

Омские полицейские нашли 71-летнего пенсионера, по вине которого едва не произошла крупная авария на 546 километре трассы Тюмень — Омска. Пожилой мужчина совершал опасный обгон. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Пенсионер находился за рулем «Тойоты» и планировал совершить обгон нескольких фур. В это время по встречной полосе ехала другая машина. Вместо того, чтобы сбавить скорость и уйти «в карман», водитель продолжил обгон, тем самым создавая опасную ситуацию на дороге.
Мужчину оштрафовали на 2 250 рублей за нарушение расположения транспортного средства на дороге.
Ранее «КП Омск» сообщала, что житель Омской области не справился с управлением и перевернулся на снегоходе.