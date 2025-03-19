Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Стачки в Ростове столкнулись два городских автобуса, пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при столкновении автобусов № 26 и 40 в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

На проспекте Стачки в Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса. В аварии пострадали шесть человек, в том числе девушка 17 лет. Об этом днем 19 марта в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

— Авария с участием автобусов № 26 и 40 произошла в районе переулка Бабушкина. На место происшествия прибыли два расчета спасателей и две бригады скорой помощи, — проинформировал Александр Скрябин.

Глава Ростова-на-Дону потребовал оказать людям всю необходимую медпомощь, быть на связи с родственниками, а также провести проверку в отношении транспортного предприятия.

Комментарий от Госавтоинспекции пока не поступал, сотрудники ведомства сейчас уточняют ситуацию.