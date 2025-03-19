На Стачки в Ростове столкнулись два городских автобуса, пострадали шесть человек

На проспекте Стачки в Ростове-на-Дону столкнулись два автобуса. В аварии пострадали шесть человек, в том числе девушка 17 лет. Об этом днем 19 марта в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
— Авария с участием автобусов № 26 и 40 произошла в районе переулка Бабушкина. На место происшествия прибыли два расчета спасателей и две бригады скорой помощи, — проинформировал Александр Скрябин.
Глава Ростова-на-Дону потребовал оказать людям всю необходимую медпомощь, быть на связи с родственниками, а также провести проверку в отношении транспортного предприятия.
Комментарий от Госавтоинспекции пока не поступал, сотрудники ведомства сейчас уточняют ситуацию.