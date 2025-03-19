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СК: Пропавшая в Ачинске школьница действовала по указке мошенников

Эту информацию подтверждает Следственный комитет.

Источник: РИА "Новости"

Пропавшая в Ачинске 15-летняя школьница действовала по указке мошенников. Это krsk.aif.ru подтвердили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Школьницу, которую 19 марта искали по всему Ачинску сотни полицейских и волонтеров и найденную в 35 километрах от него — в Назарово, обманули мошенники. Они обманом заставили ее потребовать с родителей якобы выкуп. Для этого она записала видеообращение с кладбища.

Нашли школьницу в Назарово на квартире у новых знакомых. Обстоятельства устанавливают следователи Следственного комитета. Жизни девушки угроз нет.

Отметим, что похожая история в январе произошла в Томске. Там мошенники обманули 13-летнюю школьницу, заставив ее прятаться по подъездам. Мошенники также требовали 500 тысяч рублей с родителей школьницы. В деле также участвовал некий Юра. Подробнее — здесь.