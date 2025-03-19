СК: Пропавшая в Ачинске школьница действовала по указке мошенников

Школьницу, которую 19 марта искали по всему Ачинску сотни полицейских и волонтеров и найденную в 35 километрах от него — в Назарово, обманули мошенники. Они обманом заставили ее потребовать с родителей якобы выкуп. Для этого она записала видеообращение с кладбища.