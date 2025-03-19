Омич ответил в суде за использование фальшивых водительских прав

Омский районный суд огласил приговор 40-летнему мужчине, который использовал поддельные водительские права. Омич свою вину не признал и заявил, что узнал о их поддельности только после проверки. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Мужчина получил от неустановленного лица поддельные водительские права, которые в сентябре 2024 года он предъявил сотрудникам ГИБДД. Как выяснилось, документов на право управления эскаватором-погузчиком ему не выдавалось.
«Вину в совершении преступления осужденный не признал, пояснив, что по итогам обучения сдал экзамены сотрудникам автошколы и не знал об обязательном участии на таком экзамене представителей Гостехнадзора», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Со слов омича, водительские права ему привезли сотрудники автошколы. О их поддельности он узнал уже при проверке документов.
На мужчину завели уголовное дело по факту хранения в целях использования заведомо поддельного удостоверения. Инстанция назначила ему наказание в виде 4 месяцев ограничения свободы.
Ранее «КП Омск» сообщала, что суд отказал в смягчении приговора омичу, отбывающего наказание за вымогательство.