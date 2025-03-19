В Новосибирске 14 человек обвиняют в автоподставах

По данным следствия, 11 мужчин и 3 женщины в период с 13 января по 19 марта 2023 года, действуя в составе организованной группы, инсценировали дорожно-транспортные происшествия в Новосибирске. Затем они заполняли бланки извещений о ДТП и направляли их в страховые компании, включая «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Альфастрахование», «Ингосстрах» и «Совкомбанкстрахование», после чего получали страховые выплаты. Общий ущерб оценивается более чем в 4,3 миллиона рублей.
Обвинение предъявлено по 12 эпизодам по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования) и по одному эпизоду по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество).
На первом заседании суда было оглашено обвинительное заключение и определен порядок исследования доказательств.