Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии осудили на год и восемь месяцев

Прокурор уточнил, что санкция ч. 2 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия) предусматривает такие виды наказания, как обязательные работы, исправительные работы и лишение свободы. «По делу потерпевшими признаны 27 человек, то есть ряд лиц получил еще нравственные и моральные страдания. Очевидцы этой стрельбы — дети — видели все происходящее. С учетом всех этих обстоятельств, с учетом непризнания вины Афанаскиным я ориентировал суд на назначение наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы», — отметил Лачинов.