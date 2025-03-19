Отца устроившей стрельбу в брянской гимназии осудили на год и восемь месяцев

Ранее гособвинение попросило приговорить отца устроившей стрельбу в брянской гимназии девочки Дмитрия Афанаскина к 1,5 года в колонии-поселении. Об этом сообщил ТАСС прокурор Эдгард Лачинов в перерыве судебного заседания.
«С учетом того, какие последствия от этого преступления наступили предлагал назначить наказание в виде лишения свободы на срок год шесть месяцев из двух лет возможных с отбыванием в колонии-поселения», — сказал он.
Прокурор уточнил, что санкция ч. 2 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия) предусматривает такие виды наказания, как обязательные работы, исправительные работы и лишение свободы. «По делу потерпевшими признаны 27 человек, то есть ряд лиц получил еще нравственные и моральные страдания. Очевидцы этой стрельбы — дети — видели все происходящее. С учетом всех этих обстоятельств, с учетом непризнания вины Афанаскиным я ориентировал суд на назначение наиболее строгого вида наказания в виде лишения свободы», — отметил Лачинов.
Уголовное дело в отношении Афанаскина рассматривают в судебном участке № 4 Бежицкого судебного района Брянска. Мужчину обвиняют в небрежном хранении оружия, создавшем условия для его использования другим лицом, что повлекло смерть двух лиц. Суд сделал процесс закрытым, Афанаскин свою вину не признавал.