Прокуратура начала проверку после столкновения двух автобусов в Ростове

В Ростове-на-Дону начали проверку после аварии с двумя автобусами, в которой пострадали шесть человек. Об этом 19 марта информирует пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Организована проверка по факту травмирования пассажиров городского транспорта. Также проверяется соблюдение требований федерального законодательства. По результатам проверки будет принято решение о мерах реагирования, — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Напомним, днем 19 марта на проспекте Стачки, в районе переулка Бабушкина, столкнулись автобусы № 26 и 40. После этого пострадали шесть человек, в том числе девушка 17 лет. На место происшествия после ДТП задействовали два расчета спасателей и две бригады скорой помощи.