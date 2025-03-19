Прокуратура начала проверку после столкновения двух автобусов в Ростове

Напомним, днем 19 марта на проспекте Стачки, в районе переулка Бабушкина, столкнулись автобусы № 26 и 40. После этого пострадали шесть человек, в том числе девушка 17 лет. На место происшествия после ДТП задействовали два расчета спасателей и две бригады скорой помощи.