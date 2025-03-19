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Прокуратура начала проверку после столкновения двух автобусов в Ростове

В Ростове-на-Дону начали проверку после аварии с шестью пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону начали проверку после аварии с двумя автобусами, в которой пострадали шесть человек. Об этом 19 марта информирует пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

— Организована проверка по факту травмирования пассажиров городского транспорта. Также проверяется соблюдение требований федерального законодательства. По результатам проверки будет принято решение о мерах реагирования, — прокомментировали в надзорном ведомстве.

Напомним, днем 19 марта на проспекте Стачки, в районе переулка Бабушкина, столкнулись автобусы № 26 и 40. После этого пострадали шесть человек, в том числе девушка 17 лет. На место происшествия после ДТП задействовали два расчета спасателей и две бригады скорой помощи.