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В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов

В Ростове-на-Дону столкнулись два городских автобуса. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры региона.

Источник: Российская газета

По данным ведомства, авария произошла на проспекте Стачки. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель 1990 года рождения, управляя автобусом «Лотос» на маршруте № 26, врезался в автобус, следующий по маршруту № 4, которым управлял водитель 1974 года рождения.

В момент аварии в салоне одного автобуса находились 25 человек, в другом — 30 человек.

В результате пострадали шесть пассажиров. Им оказана медицинская помощь.

По факту травмирования пассажиров общественного транспорта организована проверка.