В Ростове-на-Дону шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов

По данным ведомства, авария произошла на проспекте Стачки. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель 1990 года рождения, управляя автобусом «Лотос» на маршруте № 26, врезался в автобус, следующий по маршруту № 4, которым управлял водитель 1974 года рождения.