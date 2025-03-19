Под Новосибирском после смерти школьника прошла вакцинация от менингита

Трагедия произошла 26 февраля, когда у ребенка неожиданно поднялась высокая температура во время урока физкультуры. Мальчик вернулся домой с плохим самочувствием и вскоре был госпитализирован в реанимацию третьей инфекционной больницы Новосибирска. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов он скончался. В ответ на этот случай в школе были приняты экстренные меры: карантин был введен для параллели третьих классов и одного четвертого класса, а также проведена дезинфекция учебных помещений. Кроме того, все, кто контактировал с заболевшим мальчиком, прошли вакцинацию против менингита.