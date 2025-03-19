Под Новосибирском после смерти школьника прошла вакцинация от менингита

В наукограде Кольцово, Новосибирская область, снят карантин, введенный после трагического случая со смертью 9-летнего школьника от менингита. Об этом 19 марта ТАСС сообщила главный инфекционист региона Лариса Позднякова, уточнив, что меры ограничений были сняты после того, как ситуация стабилизировалась. Карантин был введен в конце февраля, после того как мальчик, учащийся школы № 5, скончался от менингита.
Трагедия произошла 26 февраля, когда у ребенка неожиданно поднялась высокая температура во время урока физкультуры. Мальчик вернулся домой с плохим самочувствием и вскоре был госпитализирован в реанимацию третьей инфекционной больницы Новосибирска. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, через несколько часов он скончался. В ответ на этот случай в школе были приняты экстренные меры: карантин был введен для параллели третьих классов и одного четвертого класса, а также проведена дезинфекция учебных помещений. Кроме того, все, кто контактировал с заболевшим мальчиком, прошли вакцинацию против менингита.
Инцидент вызвал обеспокоенность среди местных жителей, и власти начали активную работу по информированию населения о важности прививок. Специалисты Роспотребнадзора в Кольцово призвали местных жителей пройти вакцинацию, чтобы снизить риски распространения вируса. Несмотря на трагический случай, ситуация в наукограде стабилизировалась, и карантин был снят.
На данный момент все классы школы вернулись к занятиям в обычном режиме, однако власти продолжают следить за состоянием здоровья жителей и напоминают о необходимости соблюдения санитарных норм и профилактических мер.