Подчиненные Ивана Геля на суде над чиновником «забыли» свои показания

Напомним, Иван Гель обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия — гибель человека. 28 августа 2022 года глава района послал на тушение ландшафтного пожара четырех сотрудников администрации, один из которых погиб, а трое — пострадали. Выяснилось, что у чиновников не было необходимых средств тушения и экипировки, к тому же тушение пожаров не входило в их должностные инструкции. Трое подчиненных Ивана Геля спаслись только благодаря фермеру Александру Канунову, который вытащил их из огненной ловушки.