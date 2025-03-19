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В Омской области из-за непогоды отменили несколько автобусных маршрутов

Часть автобусов не ходит со вчерашнего дня.

Источник: Комсомольская правда

На севере Омской области из-за непогоды отменили часть автобусных маршрутов со вчерашнего дня. Об этом сообщили в администрации Усть-Ишимского района во «ВКонтакте».

Как сообщили в администрации, причиной отмены рейсов стала весенняя распутица. Со вторника, 18 марта, была отменена часть маршрутов, а именно: Усть-Ишим — Скородум — Малая Бича, Усть-Ишим — Орехово — Красноярка, Усть-Ишим — Большая Тава.

Сегодня, 19 марта, отменены еще несколько автобусных маршрутов. Усть-Ишим — Большая Тебендя — Загваздино.

С четверга, 20 марта, также отменят маршрут Усть-Ишим —Аксеново — Кайсы.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске ни один перевозчик не захотел обслуживать 206 маршрут.