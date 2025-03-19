Выпавших из окон девочку и женщину спасают волгоградские врачи

Одно за другим два аналогичных происшествия случились в Волгоградской области.
Сначала волгоградка, решив помыть окно, потеряла равновесие и упала с высоты пятого этажа. Затем юная камышанка сорвалась с четвертого.
О спасении жительницы областного центра рассказали врачи 25-й волгоградской клинической больницы СМП. В отделение сочетанной травмы женщину доставили в критическом состоянии с внутренним кровотечением.
Операция длилась несколько часов. В настоящее время травматологи дают прогноз: несколько недель спустя пациентка начнет передвигаться с помощью костылей, а примерно через полгода сможет ходить самостоятельно.
15-летнюю жительницу Камышина после падения 13 марта привезли в седьмую волгоградскую больницу. У нее были сломаны бедренные кости и шейка бедра, ушиблен позвоночник, а кроме того, черепно-мозговая травма и сотрясение мозга.
О состоянии девочки vlg.aif.ru поинтересовался в облздраве, на данный момент ответа не поступило.