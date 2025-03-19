В Самарской области 900 домов находятся в зоне риска из-за паводка

В Самарской области по прогнозу паводка в зоне риска находится 33 населенных пункта и 900 домов, где проживает 2500 жителей. Власти приняли дополнительные меры по подготовке региона к этому периоду. Об этом сообщили на совещании по вопросу подготовки к весеннему половодью 19 марта.