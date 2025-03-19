В Самарской области 900 домов находятся в зоне риска из-за паводка

В Самарской области по прогнозу паводка в зоне риска находится 33 населенных пункта и 900 домов, где проживает 2500 жителей. Власти приняли дополнительные меры по подготовке региона к этому периоду. Об этом сообщили на совещании по вопросу подготовки к весеннему половодью 19 марта.
«Подготовлен комплексный план действий в случае ЧС, обеспечения жизнедеятельности населения, оказания помощи. Поручал проанализировать ситуацию по тем территориям, которые больше всего пострадали от паводка в том году. К ним относятся Нефтегорский, Борский и Богатовский районы», — сказал губернатор Вячеслав Федорищев.
В регионе решили дополнительно выделить финансирование районам, чтобы они заранее подготовились. Сейчас Самарская область участвует во всероссийских командно-штабных учениях, в ходе которых отрабатываются практические действия по ликвидации возможных последствий половодья и природных пожаров.
Губернатор поручил председателю регионального правительства Михаилу Смирнову продолжать совместную работу с МЧС, а главам муниципалитетов — держать ситуацию с паводком на личном контроле и при необходимости оперативно реагировать. По данным на 18 марта, в Самарской области затопило два моста.