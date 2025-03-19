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Аварию с участием двух автобусов в Ростове прокомментировали в Госавтоинспекции

В Ростове стали известны детали аварии с автобусами, в которой пострадали шесть человек.

Источник: Комсомольская правда

В момент столкновения автобусов в Ростове-на-Дону в одном из них находились 25 пассажиров, в другом — 30. Детали происшествия уточнили в региональном управлении Госавтоинспекции.

— Авария случилась около 11:30 в районе дома на улице Петрашевского. Предварительно, 34-летний водитель маршрута № 26 допустил столкновение с автобусом, следующим по маршруту № 40. Пострадали шесть человек, — прокомментировали в ведомстве.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции. Также известно, что прокуратура начала проверку.

Донских водителей просят не торопиться и не совершать резкие маневры на дороге. Нужно строго соблюдать ПДД и быть внимательными за рулем.