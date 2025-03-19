Аварию с участием двух автобусов в Ростове прокомментировали в Госавтоинспекции

— Авария случилась около 11:30 в районе дома на улице Петрашевского. Предварительно, 34-летний водитель маршрута № 26 допустил столкновение с автобусом, следующим по маршруту № 40. Пострадали шесть человек, — прокомментировали в ведомстве.