Прокуратура требует компенсацию за укус ребёнка бродячей собакой

Иск направлен к Службе ветеринарии Калининградской области.
Инцидент произошёл в феврале 2025 года около 17:00 в городе Правдинске. Ребёнок проходил мимо местного магазина, когда его сзади за левую ногу укусила собака чёрно-рыжей окраски. В результате нападения девочке были причинены телесные повреждения, она испытала физическую боль и нравственные страдания, после чего была вынуждена проходить профилактическое лечение.
В своём исковом заявлении прокурор указал, что Служба ветеринарии несёт ответственность за организацию мероприятий по контролю над безнадзорными животными. Прокурор просит суд взыскать с ведомства компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки.
В настоящее время суд решает вопрос о назначении дела к слушанию.