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Прокуратура требует компенсацию за укус ребёнка бродячей собакой

Прокурор Правдинского района Калининградской области обратился в суд с иском о компенсации морального вреда в пользу 9-летней девочки, которую укусила бездомная собака.

Источник: Янтарный край

Иск направлен к Службе ветеринарии Калининградской области.

Инцидент произошёл в феврале 2025 года около 17:00 в городе Правдинске. Ребёнок проходил мимо местного магазина, когда его сзади за левую ногу укусила собака чёрно-рыжей окраски. В результате нападения девочке были причинены телесные повреждения, она испытала физическую боль и нравственные страдания, после чего была вынуждена проходить профилактическое лечение.

В своём исковом заявлении прокурор указал, что Служба ветеринарии несёт ответственность за организацию мероприятий по контролю над безнадзорными животными. Прокурор просит суд взыскать с ведомства компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу пострадавшей девочки.

В настоящее время суд решает вопрос о назначении дела к слушанию.