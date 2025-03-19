Прокуратура требует компенсацию за укус ребёнка бродячей собакой

Инцидент произошёл в феврале 2025 года около 17:00 в городе Правдинске. Ребёнок проходил мимо местного магазина, когда его сзади за левую ногу укусила собака чёрно-рыжей окраски. В результате нападения девочке были причинены телесные повреждения, она испытала физическую боль и нравственные страдания, после чего была вынуждена проходить профилактическое лечение.