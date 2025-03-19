Пятиклассник нашёл перцовый баллончик на улице: стали известны подробности ЧП в калининградской школе

Пятиклассник, распыливший перцовый баллончик в школе, нашёл его на улице. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона, ЧП также прокомментировали в администрации Калининграда.
Ребёнок подобрал баллончик и положил его в рюкзак. По словам детей, когда мальчик доставал вещи в классе, он случайно нажал на кнопку и газ распылился. Детям, которые находились поблизости, оказали первую помощь, промыв водой глаза. Двух девочек в сопровождении педагога отвезли в Детскую областную больницу, оказали медицинскую помощь и отпустили домой.
В администрации Калининграда добавили, что сразу после случившегося класс проветрили. Детей увели в другое помещение, где продолжились уроки.
«Мальчик из хорошей семьи, раньше к нему не было никаких нареканий. В школу вызвали маму ученика, о случившемся также оповестили родителей девочек. С учащимся и его мамой проведены беседы, на которые были приглашены заместитель директора, социальный педагог, сотрудник полиции», — пояснили в пресс-службе городской администрации.
18 марта в одной из школ Центрального района ребёнок распылил в классе перцовый баллончик. В результате пострадали две девочки, их отвезли в ДОБ.