Пятиклассник нашёл перцовый баллончик на улице: стали известны подробности ЧП в калининградской школе

«Мальчик из хорошей семьи, раньше к нему не было никаких нареканий. В школу вызвали маму ученика, о случившемся также оповестили родителей девочек. С учащимся и его мамой проведены беседы, на которые были приглашены заместитель директора, социальный педагог, сотрудник полиции», — пояснили в пресс-службе городской администрации.