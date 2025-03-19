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В Уфе яма, в которую провалилась легковушка, разрастается в размерах

В Уфе «поглотившая» «Ладу Калину» яма обваливается вновь.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе вновь проваливается яма на Интернациональной улице. Ранее в дыру провалилась припаркованная «Лада Калина». Машину из глубины в восемь метров доставали с помощью специального оборудования, а яму засыпали грунтом. Однако, по словам местных жителей, земля вновь стала уходить из-под ног.

Обеспокоенных уфимцев поспешили успокоить в УГЗ города. По словам спасателей, ситуация находится у них на контроле.

— Из-за температурных перепадов грунт дал усадку, в ближайшее время повторно будет проведена засыпка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

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