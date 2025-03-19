Количество пострадавших в ДТП с автобусами в Ростове увеличилось до 8 человек

Количество пострадавших в ДТП с двумя автобусами в Ростове-на-Дону увеличилось до 8 человек. Об этом днем 19 марта в Telegram сообщил глава города Александр Скрябин.
— По оперативной информации, в результате ДТП на проспекте Стачки пострадали 8 человек, — проинформировал Александр Скрябин.
По словам ростовского главы, один из пострадавших отказался от госпитализации, еще шесть человек сейчас получают медицинскую помощь в БСМП, 17-летняя девушка находится в Областной детской больнице.
— Мне доложили, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил держать вопрос на контроле и информировать меня о состоянии здоровья пострадавших, — добавил Александр Скрябин.
Напомним, ранее проверку в связи с аварией начали сотрудники прокуратуры.