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Суд приостановил работу ресторана на юго-востоке Москвы после проверки Роспотребнадзора

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лефортовский районный суд столицы приостановил на 40 суток работу ресторана на юго-востоке города после проверки, проведенной территориальным отделом Роспотребнадзора. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Москве.

Источник: РИА "Новости"

«17 марта 2025 года Лефортовским районным судом города Москвы вынесено решение о признании ИП Григоряна Т. Л., осуществляющего деятельность в ресторане “The БЫК”, виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.6 КоАП РФ, деятельность ресторана “The БЫК” по адресу: Москва, ул. Душинская, д. 14 приостановлена на 40 суток», — отмечается в сообщении ведомства.

Здесь напомнили, что специалисты провели внеплановый инспекционный визит после публикации информации о нарушениях требований законодательства РФ в ресторане. Проверка, как отмечают в ведомстве, была согласована с прокуратурой Москвы. «Были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, кроме того, в рамках проверки снято с реализации 91,1 кг обезличенной пищевой продукции, опасной для потребителей», — заметили в управлении.

По результатам контрольно-надзорного мероприятия была применена мера в виде временного запрета деятельности, центральный вход в ресторан опечатан, а материалы дела переданы в Лефортовский районный суд.