Суд приостановил работу ресторана на юго-востоке Москвы после проверки Роспотребнадзора

Здесь напомнили, что специалисты провели внеплановый инспекционный визит после публикации информации о нарушениях требований законодательства РФ в ресторане. Проверка, как отмечают в ведомстве, была согласована с прокуратурой Москвы. «Были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов, кроме того, в рамках проверки снято с реализации 91,1 кг обезличенной пищевой продукции, опасной для потребителей», — заметили в управлении.