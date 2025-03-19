В «Динамо» официально прокомментировали обрушение крыши на стадионе в Омске

Стадион находится в федеральной собственности, и его ремонтами занимается федеральное руководство. Как стало известно Om1 Омск, разрушение части крыши произошло ещё два года назад, однако внимание общественности и СМИ было привлечено только теперь. Вероятно, это связано с тем, что пострадавшая трибуна долгое время не использовалась, и значительных изменений в её состоянии не наблюдалось.