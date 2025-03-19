В «Динамо» официально прокомментировали обрушение крыши на стадионе в Омске

19 марта прохожие заметили, что на омском стадионе «Динамо» обрушилась часть крыши и стены, расположенной над трибуной. Информация о происшествии попала в региональные СМИ. В официальном комментарии Омского регионального отделения Общества «Динамо» подтвердили факт разрушения, отметив, что здание не эксплуатируется и не использовалось для проведения мероприятий.
Стадион находится в федеральной собственности, и его ремонтами занимается федеральное руководство. Как стало известно Om1 Омск, разрушение части крыши произошло ещё два года назад, однако внимание общественности и СМИ было привлечено только теперь. Вероятно, это связано с тем, что пострадавшая трибуна долгое время не использовалась, и значительных изменений в её состоянии не наблюдалось.
В «Динамо» также добавили, что Руководством Омской области и руководством Центрального совета Общества «Динамо» в Москве рассматривается вопрос о комплексной реконструкции стадиона в Омске.