Что известно о состоянии отравившегося лимонадом нижегородца

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в облминздраве, молодой человек приобрёл газированный напиток в торговой точке рядом с Московским вокзалом. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь и готовится к выписке. Обстоятельства произошедшего выясняют прокуратура и СК.