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Что известно о состоянии отравившегося лимонадом нижегородца

22-летний житель Нижнего Новгорода, который попал в больницу после употребления купленного в магазине лимонада, продолжает лечение.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Как сообщили НИА «Нижний Новгород» в облминздраве, молодой человек приобрёл газированный напиток в торговой точке рядом с Московским вокзалом. Вскоре после этого он почувствовал себя плохо и был госпитализирован. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное, он получает необходимую медицинскую помощь и готовится к выписке. Обстоятельства произошедшего выясняют прокуратура и СК.