В Ростове-на-Дону к 26 годам приговорили взрывателя из Донецка ДНР

Кроме того, в 2018 году осужденный присоединился к террористическому сообществу и заключил соглашение со Службой безопасности Украины. Он передавал СБУ данные о сотрудниках МВД и прокуратуры ДНР. В том же году мужчина собирал СВУ, которые потом использовал для диверсий и посягательств на жизни сотрудников правоохранительных органов.