В Ростове-на-Дону к 26 годам приговорили взрывателя из Донецка ДНР

В Ростове-на-Дону длительный срок заключения получил «донецкий взрыватель». Приговор вынесли сегодня, 19 марта, в Южном окружном военном суде.
— Подсудимого признали виновным и назначили 26 лет колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме. Также утвердили штраф в 200 тысяч рублей, — прокомментировали в инстанции.
Наказание для гражданина Украины определили по целому ряду статей Уголовного кодекса РФ. Всего рассмотрели около 40 эпизодов нарушений закона.
По данным следствия, в 2016 году в Донецке ДНР мужчина совершил вымогательство, а также незаконно изготавливал, хранил и переносил взрывчатые вещества и устройства. В частности, с 31 октября по 21 ноября 2016 года он нашел сообщника и договорился о взрывах киосков. На местах подрыва преступники оставляли листовки с угрозами, адресованные собственникам точек.
Кроме того, в 2018 году осужденный присоединился к террористическому сообществу и заключил соглашение со Службой безопасности Украины. Он передавал СБУ данные о сотрудниках МВД и прокуратуры ДНР. В том же году мужчина собирал СВУ, которые потом использовал для диверсий и посягательств на жизни сотрудников правоохранительных органов.
31 октября 2019 года экстремиста задержали, потом он совершил побег. Повторно он был задержан в июне 2020 года.