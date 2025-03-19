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Суд арестовал стендап-комика Останина

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО стендап-комика Артемия Останина по делу о разжигании ненависти, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: AP 2024

«Ходатайство следствия удовлетворить, избрать обвиняемому Останину меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказала судья Варвара Оганова.

Срок ареста установлен до 15 мая.

Комик и его защита в ходе заседания просили о домашнем аресте. Среди прочего подчеркивалось, что во время задержания он был «подвергнут избиению», получил травмы.

Следователь просил отправить Останина в СИЗО, так как он пытался скрыться, а в материалах дела есть сведения об иных преступных эпизодах, которые предстоит проверить.

Прокурор же не поддержала ходатайство следователя, просила рассмотреть возможность избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Останина задержали при попытке уехать из РФ. По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый «в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление.

Останину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.