Суд арестовал стендап-комика Останина

Останина задержали при попытке уехать из РФ. По данным следствия, не позднее 15 марта подозреваемый «в ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность». На допросе комик заявил, что у него не было желания кого-то оскорбить, он извинился за свое выступление.