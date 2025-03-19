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Генпрокуратура проверит работу МЧС после ЧП с танкерами в Черном море

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура России проверит МЧС РФ и его подразделения из-за вскрытых просчетов в организации защиты населения и территорий после ЧП с танкерами в Черном море, заявил глава надзорного ведомства Игорь Краснов.

Источник: AP 2024

«Чрезвычайная ситуация в Черном море отчетливо показала масштабы и серьезность угроз, которые несут халатность и разгильдяйство. Во исполнение данного поручения продолжайте координировать деятельность уполномоченных органов по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Необходимо учесть все возможные риски в связи с предстоящим санаторно-курортным сезоном, в особенности для детского оздоровительного отдыха», — сказал Краснов.

«С учетом вскрытых просчетов в организации работы по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мы запланировали проверить работу МЧС России и его территориальных органов», — добавил генпрокурор.

В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы «Волгонефти-239» был завершён, вывезены последние ее конструкции с мыса Панагия. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.