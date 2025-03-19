Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавшую 13-летнюю Ксюшу нашли в Екатеринбурге

В Екатеринбурге завершились поиски 13-летней Ксении, которая пропала в Екатеринбурге 18 марта.

О найденной девочке сообщили в поисковом отряде «Прорыв».

«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили поисковики.

Волонтеры не сообщают, где Ксения провела долгое время. Также не говорится, в каком она состоянии.

Помимо поисковиков девочку искали сотрудники отдела полиции № 14 Екатеринбурга.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге завершились поиски 14-летней Светланы с пирсингом.

Девочка пропала 13 марта в микрорайоне Эльмаш. Помимо добровольцев ее искали сотрудники ОП № 14 УМВД России по Екатеринбургу.