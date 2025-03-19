Пропавшую 13-летнюю Ксюшу нашли в Екатеринбурге

О найденной девочке сообщили в поисковом отряде «Прорыв».
«Найдена, жива! Всем огромное спасибо за помощь в поиске!» — сообщили поисковики.
Волонтеры не сообщают, где Ксения провела долгое время. Также не говорится, в каком она состоянии.
Помимо поисковиков девочку искали сотрудники отдела полиции № 14 Екатеринбурга.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге завершились поиски 14-летней Светланы с пирсингом.
Девочка пропала 13 марта в микрорайоне Эльмаш. Помимо добровольцев ее искали сотрудники ОП № 14 УМВД России по Екатеринбургу.