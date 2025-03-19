В Омской области «черный» лесоруб спилил 100 берез и лишился бензопилы

В итоге, несмотря на признание вины, «черного» лесоруба приговорили к 2 годам условного срока с обязательным погашением ущерба в 750 тысяч рублей. Также у мужчины конфисковали бензопилы и трактор. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.