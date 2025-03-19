В Омской области «черный» лесоруб спилил 100 берез и лишился бензопилы

Восьмой кассационный суд оставил в силе решение суда в отношении 43-летнего жителя Саргатского района Омской области, осужденного за незаконную рубку леса в особо крупном размере.
Мужчину осудили за вырубку 100 берез в Колосовском районе. Преступление было совершено еще летом 2023 года. С 29 июля по 4 августа мужчина нанял рабочих, которые планомерно вырубили 100 берез, не зная, что рубка незаконная.
В итоге, несмотря на признание вины, «черного» лесоруба приговорили к 2 годам условного срока с обязательным погашением ущерба в 750 тысяч рублей. Также у мужчины конфисковали бензопилы и трактор. Решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
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