С 1 июня из Уфы увеличатся число авиарейсов в Стамбул

С 1 июня количество рейсов из Уфы в Стамбул увеличится. Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, авиакомпания Utair начнет выполнять полеты по этому направлению по воскресеньям. Для перевозок будут использоваться самолеты Boeing 737−800, рассчитанные на 186 пассажиров.