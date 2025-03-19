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С 1 июня из Уфы увеличатся число авиарейсов в Стамбул

Авиарейсов из Уфы в Стамбул будет больше.

Источник: Комсомольская правда

С 1 июня количество рейсов из Уфы в Стамбул увеличится. Как сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта, авиакомпания Utair начнет выполнять полеты по этому направлению по воскресеньям. Для перевозок будут использоваться самолеты Boeing 737−800, рассчитанные на 186 пассажиров.

Вылет из Уфы запланирован на 12:30 по местному времени, а из Стамбула — на 16:25. Продолжительность полета составит 4 часа 55 минут.

На данный момент прямые рейсы между Уфой и Стамбулом выполняет авиакомпания Red Wings.

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