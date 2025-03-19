Что известно о задержании мэра Стамбула и его последствиях

Как задержали Имамоглу
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу — представитель оппозиционной Народно-республиканской партии Турции. Пост главы одного из крупнейших городов страны он занял в 2019 году.
О его задержании стало известно 19 марта. К политику домой прибыли полицейские и сотрудники прокуратуры, после чего его доставили на медицинское освидетельствование, а затем привезли в суд, сообщил телеканал CNN Türk. В доме Имамоглу, который находится в районе Сарыер, устроили обыск.
«Директорату по борьбе с финансовыми преступлениями Управления безопасности Стамбула отдан приказ об одновременном аресте, задержании, обыске и изъятии (100) подозреваемых, включая Экрема Имамоглу, Мурата Онгюна, Тунджая Йылмаза, Фатиха Келеша, Эртана Йылдиза, в коррупции, взяточничестве, мошенничестве и подкупе», — цитирует «РИА Новости» заявление прокуратуры в соцсети Х.
Предварительно, задержанный мэр будет оставаться под стражей в течение четырех дней, уточняет CNN Türk.
В чем обвиняют мэра Стамбула
Как уточнили в прокуратуре, мэр и его соратники подозреваются в договоренностях с политическими силами Рабочей партии Курдистана, которая находится вне закона в Турции. По версии следствия, Имамоглу сформировал союз с запрещенным партийным объединением, чтобы способствовать росту влияния его представителей в системе городского управления, сообщает RTVI.
Обвинения в коррупции мэра основаны на том, что часть его подчиненных «предлагали высокие цены на закупку услуг компаниями Medya A.Ş. и Kültür A.Ş.». Компаниям платили за выполнение заказов по завышенным ценам, существенно превышающим цены на рынке. Кроме того, прокуратура утверждает, что мэр Стамбула и его подчиненные могут быть замешаны в случаях вымогательства.
В отношении Имамоглу уголовные дела возбуждаются не впервые. В 2019 году его обвиняли в оскорблении членов Высшего избирательного совета Турции после того, как он назвал глупостью отмену результатов первых выборов мэра, уточняет «Коммерсантъ».
В январе 2025 года стало известно о другом деле в отношении Имамоглу. Его подозревали в оказании воздействия на эксперта, находящегося при выполнении служебных обязанностей. Мэр заявил, что эксперт сфальсифицировал доклад в отношении Республиканской народной партии и ее представителей. Еще одно расследование прокуратура инициировала после того, как Имамоглу высказался в адрес генпрокурора города и членов его семьи.
Реакция Имамоглу
Экрем Имамоглу возмущен своим задержанием. Он обратился к жителям Стамбула. Политик заявил, что полицейских, которые его задерживали, использовала в качестве инструментов зла «горстка умов», которая намерена узурпировать волю нации.
«Мы столкнулись с великой тиранией, но я хочу, чтобы вы знали, что я не сдамся. Я очень люблю вас всех, я доверяю себя своей нации. Я продолжу бороться против этого человека», — приводит слова Имамоглу RTVI.
Предвидя недовольство оппозиции и сторонников мэра в Стамбуле после задержания Имамоглу, власти города запретили любые массовые акции протеста.
«Срочные новости: в период с 19 по 23 марта в Стамбуле запрещены все виды собраний, демонстрации и митинги», — цитирует «РИА Новости» сообщение телеканала TRT Haber.
Полиция усилила меры безопасности. Силовики дежурят на центральных улицах города. Жители Стамбула сообщают о сбое в работе социальных сетей.
Последствия задержания политика
Арест мэра может поставить крест на его политическом будущем. Стамбульский университет, в котором получил образование Имамоглу, ранее аннулировал диплом политика по требованию генпрокуратуры страны. Упразднение свидетельства об окончании вуза помешает ему принять участие в выборах в 2028 году: на пост президента в Турции могут выдвигать свою кандидатуру только люди с высшим образованием.
Партия РПН (Республиканская народная партия) одержала победу в муниципальных выборах в Анкаре и в Стамбуле в 2024 году, обойдя кандидатов от правящей партии справедливости и развития.
На фоне задержания кандидата в президенты от оппозиционной партии турецкая лира существенно подешевела. Фондовый рынок Турции после задержания мэра Стамбула рухнул на 7%, сообщал «Коммерсантъ».