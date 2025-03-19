Что известно о задержании мэра Стамбула и его последствиях

В январе 2025 года стало известно о другом деле в отношении Имамоглу. Его подозревали в оказании воздействия на эксперта, находящегося при выполнении служебных обязанностей. Мэр заявил, что эксперт сфальсифицировал доклад в отношении Республиканской народной партии и ее представителей. Еще одно расследование прокуратура инициировала после того, как Имамоглу высказался в адрес генпрокурора города и членов его семьи.