Пермские врачи рассказали о спасении пострадавшего от схода льда мальчика

В отделение экстренной консультативной скорой помощи в краевой детской больнице поступил звонок из районной больницы. Через телемедицинскую консультацию врачи из региона сообщили, что к ним поступил ребёнок с тяжёлыми травмами, в числе которых оказался перелом. После консультации было принято решение о транспортировке пострадавшего в Пермь, чтобы лечение продолжили нейрохирурги краевой больницы.