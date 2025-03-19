Пермские врачи рассказали о спасении пострадавшего от схода льда мальчика

Врачи из Перми рассказали о спасении мальчика, пострадавшего от схода льда и снега с крыши дома, сообщает минздрав региона.
Как сообщает министерство, инцидент со снежной массой, сошедшей с крыши жилого дома, произошёл в Пермском крае в минувшие выходные. Вероятно, речь идёт о подростке из Лысьвы, которому разбила голову льдина 15 марта.
В отделение экстренной консультативной скорой помощи в краевой детской больнице поступил звонок из районной больницы. Через телемедицинскую консультацию врачи из региона сообщили, что к ним поступил ребёнок с тяжёлыми травмами, в числе которых оказался перелом. После консультации было принято решение о транспортировке пострадавшего в Пермь, чтобы лечение продолжили нейрохирурги краевой больницы.
К вечеру завотделения, врач-анастезиолог Юрий Курносов и медсестра-анастезист Надежда Белоглазова доставили ребёнка в столицу региона. Как пояснил врач, транспортировка была необходима экстренно из-за того, что травма была открытой. За три часа перевозки пациента ему понадобилась фиксация шейного отдела и инфузионная терапия, которая восстанавливает объём и состав внеклеточной и внутриклеточной жидкостей.
«Благодаря этой процедуре мы добились улучшения общего состояния пациента, не допустили отека головного мозга», — добавила медсестра Надежда Белоглазова.
Сейчас ребёнок остаётся под наблюдением специалистов отделения нейрохирургии и его жизни ничего не угрожает.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о 14-летнем мальчике, на которого упала глыба льда с крыши многоквартирного дома. После происшествия сотрудники СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело.