Несчастный случай на стройплощадке «СКИФа»: бетонщик упал с высоты

В рабочем поселке Кольцово в конце февраля произошел несчастный случай. Работник ООО «Гранд СК» получил тяжелую травму на стройобъекта «Сибирский кольцевой источник фотонов»: мужчина сорвался с высоты 4,5 метра.
По информации новосибирской государственной инспекции труда, инцидент произошел 21 февраля. Бетонщик потерял равновесие и упал на спину в технологический проем с высоты 4,5 метра.
«Дежурный фельдшер оказал пострадавшему первую помощь, после чего на скорой его доставили в больницу. У мужчины диагностировали тяжелую травму», — рассказали в трудинспекции.
Комиссия, расследовав несчастный случай, сделала вывод, что он связан с производством. И произошел из-за «неудовлетворительного технического состояния строящегося здания»: около технического проема не было защитного ограждения.
«По требованию инспекции работодатель разработал комплекс мероприятий для профилактики и предупреждения несчастных случаев в дальнейшем, установлен срок их выполнения», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Также отмечается, что лиц, допустивших нарушения охраны труда, привлекут в административной ответственности. Материалы расследования уже направлены в Следком для принятия процессуального решения.