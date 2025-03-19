В Минске столкнулись сразу шесть авто, одно жестко опрокинулось

В Минске в массовую аварию попали сразу пять легковушек и грузовик, рассказали в УГАИ УВД Мингорисполкома.
Жесткая авария произошла 19 марта примерно в 11.20 часов на улице Притыцкого. Вблизи дома № 32А из-за несоблюдения безопасной дистанции произошла массовая авария.
В ДТП попали «Фольксваген», «Лада», «Форд», «Рено» и два «Ниссана». От удара один из «Ниссанов» вылетел на разделительную полосу через ограждение и оказался на встречке, где опрокинулся.
Водителя и пассажира из опрокинувшегося авто доставили в больницу для диагностики.
Тем временем солигорчане во время ремонта нашли раритетный пистолет: «Парабеллум 1940 года выпуска лежал в свертке под крышей дома».
А витебчанка купила несуществующей рыбы на 1200 рублей, а потом пошла в милицию.