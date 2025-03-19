Очередной скандал в школах Узбекистана: директор разбил нос ученику, который оскорблял учительницу

Что произошло?
В Управлении дошкольного и школьного образования Самаркандской области подтвердили факт конфликта. Инцидент произошёл 17 марта в 50-й школе Нарпайского района во время третьего урока биологии в 8- «А» классе.
Учительница (в сообщении чиновников не уточняется, была ли это жена директора) сделала замечание ученику за разговоры на уроке и нарушение дисциплины. Однако подросток в ответ оскорбил педагога, что привело к конфликту.
Ситуация дошла до директора школы, который, войдя в класс, увидел, что ученик держит учительницу за воротник. В попытке разнять их, он ударил ученика по лицу.
Что дальше?
В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. Пока неизвестно, какие меры будут приняты в отношении директора и какие последствия ожидают обе стороны конфликта.
Этот случай снова поднимает вопрос о насилии в школах — как со стороны учеников, так и со стороны администрации. Очевидно, что система образования нуждается в чётких механизмах урегулирования подобных ситуаций, чтобы конфликты не переходили в рукоприкладство.